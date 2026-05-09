Транспортное движение закрыто на нескольких дорогах Москвы

В субботу, 9 мая, в центре Москвы до окончания праздничных мероприятий закрыто движение для транспорта. Об этом сообщает официальный представитель столичного Дептранса.

Ограничения затрагивают улицы Петровка, Тверская, Моховая, Большая Никитская, Садовническая, Охотный Ряд и другие. Невозможно будет попасть 9 мая и на набережные Москворецкая, Кремлевская, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская и др.; на мосты Большой Москворецкий и Чугунный; в переулки Фалеевский, Лубочный, Ветошный, 1-м и 2-м Раушский; и на площади Старая, Новая и Болотная.

Водителей просят быть внимательными и осторожными, продумывать маршрут заранее, чтобы не попасть в пробку и не потерять личное время. Изменения затрагивают и общественный транспорт, подчеркивают в ведомстве. Ознакамливайтесь с расписанием заранее.

