В субботу, 9 мая, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети MAX.

«День Победы — важный и дорогой день для каждого из нас. День единства и мужества народа, прошедшего тяжелые испытания Великой Отечественной войны. <...> Слава победителям! Слава городу-герою Москве и нашей Родине!» - подчеркнул градоначальник.

Сердца каждого из нас наполнены гордостью за мужество и подвиг наших предков, и будет сделано все возможное, чтобы пронести память об этом значимом событии через века, отметил Собянин.

Как KP.RU писал ранее, 9 мая в центре Москвы до окончания праздничных мероприятий закрыто движение для транспорта, а также изменится расписание общественного транспорта. Об этом сообщает официальный представитель столичного Дептранса.