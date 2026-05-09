Московские росгвардейцы присоединились к акции «На страже памяти».

Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве в преддверии 81-й годовщины Великой Победы присоединились к патриотической акции «На страже памяти». Они пришли в Музей Победы на Поклонной горе - священное место, которое стало главным хранителем Памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

У стен величественного музея, где каждая реликвия дышит историей, росгвардейцы замерли в минуте молчания и возложили цветы к Вечному огню.

В акции приняли участие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии из других регионов. География мероприятия охватила ключевые места, связанные с героическим прошлым России: монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгоградской области, мурманский мемориал «Защитникам Советского Заполярья» («Алёша»), мемориальный комплекс «Курская дуга», Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области и другие.

Росгвардейцы сменяли друг друга у вечных огней и гранитных плит так же, как их предки когда-то сменяли друг друга на передовой, держа оборону. Для многих участников акция обернулась личной историей - у большинства росгвардейцев в семьях есть свои герои. Кто-то не вернулся с фронта, кто-то прошёл от Москвы до Берлина.

Видео акции запечатлело поколение, понимающее, что мир хрупок. Герои 1940-х победили фашизм, но сегодня вновь приходится защищать правду.

«На страже памяти» - это не ритуал. Это ответ тем, кто пытается переписать историю. И напоминание себе: они - живое продолжение той самой цепи, которая не должна прерваться несмотря ни на что.