НовостиОбщество9 мая 2026 9:41

Подмосковные росгвардейцы приняли участие в акции «Парад у дома ветерана»

Парадный строй прошел у дома Николая Кондратьева, который участвовал в Венгерских событиях
Подмосковные росгвардейцы приняли участие в акции «Парад у дома ветерана». Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

В годовщину Победы в Великой Отечественной войне сотрудники ГУ Росгвардии по Московской области совместно с Электростальским кадетским классом приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Парад у дома ветерана» в Павловском Посаде.

Под руководством офицера Росгвардии учащиеся парадным строем прошли у дома Николая Дмитриевича Кондратьева, который после призыва в армию принимал участие в Венгерских событиях. За проявленные мужество и отвагу ветеран неоднократно отмечен государственными наградами. Его боевой путь и послевоенная жизнь служат ярким примером служения Родине для молодого поколения.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

Помимо шествия, для 91-летнего фронтовика выступили представители общественных организаций с исполнением композиций военных лет. Росгвардейцы в торжественной обстановке вручили ветерану ценные подарки и сувениры, а также пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.