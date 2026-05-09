Ветераны Росгвардии Москвы совершили мотопробег, посвященный Дню Победы.

Ветераны столичного главка Росгвардии совершили мотопробег, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Старт 100-километровому маршу дан у храма святого благоверного князя Димитрия Донского при ОМОН «Авангард», где отец Владимир окропил их святой водой.

После торжественного напутствия колонна отправилась по спланированному маршруту. Конечной точкой патриотического марша стал мемориальный комплекс «Героям-панфиловцам» в Волоколамске.

«Акция проведена впервые в этом году, что особенно символично в Год Единства народов. Мы свято чтим подвиг наших предков. Сражаясь на фронте и работая в тылу, они доказали, что единство и любовь к Родине способны преодолеть любые испытания. Этот мотопробег стал символом нашей неразрывной связи с поколением победителей», - отметил председатель Совета ветеранов столичного главка Росгвардии полковник милиции в отставке Владимир Комаров.

У подножия легендарного монумента ветераны возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.