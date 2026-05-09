Теплее, чем в 1945-м году: погода в Москве в День Победы 9 мая 2026 года

В субботу в Москве на четыре градуса теплее, чем 9 мая 1945 года Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 9 мая 2026 года, погода в Москве оказалась близка к климатической норме и на несколько градусов теплее, чем 9 мая 1945-го. Более подробно об этом метеорологическом соотношении ТАСС рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

«9 мая 1945 года погода в Москве была достаточно прохладной, пасмурной и дождливой. Температура воздуха днем не превышала 8,3 градуса тепла, а ночью 1,5 градуса», - отметил спикер.

Самая высокая температура, зафиксированная в Москве с начала суток 9 мая, составляла +12,1 градуса. А это почти на четыре градуса теплее, чем в 1945 году.

Как KP.RU писал ранее, в праздничные дни, 10 и 11 мая, погоду будет определять северный антициклон, а воздух в нем сухой и холодный. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.