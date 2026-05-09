В Москве офицеры столичной Росгвардии поздравили ветеранов с Днем Победы.

Начальник Управления вневедомственной охраны полковник полиции Александр Романенко навестил ветерана службы, труженика тыла Александра Соколина и выразил слова искренней благодарности за самоотверженность, многолетнюю безупречную службу и неоценимый вклад в защиту Родины.

Капитан милиции в отставке Александр Соколин в тяжелые военные годы, будучи подростком, трудился в тылу на благо Родины, наравне со взрослыми ощутив на себе все тяготы того времени. В послевоенный период он более 20 лет посвятил службе в правоохранительных органах, а после выхода в отставку сосредоточился на патриотическом воспитании молодежи и передаче профессионального и жизненного опыта молодым сотрудникам.

Замначальника Управления вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии полковник полиции Андрей Радивоник встретился с ветераном Великой Отечественной войны, тружеником тыла Иваном Тимофеевичем Гапоновым и поздравил его с 81-й годовщиной Великой Победы. Офицер пожелал ветерану крепкого здоровья, долгих лет жизни и поблагодарил за участие в воспитании молодого поколения защитников Отечества и правопорядка.