Росгвардейцы Подмосковья поздравили ветерана с Днем Победы.

Сотрудники СОБР «Гюрза» ГУ Росгвардии по Московской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Виктора Васильевича Матросова с Днём Победы.

Великую Отечественную войну ветеран встретил в 14 лет, будучи учащимся школы в Вышнем Волочке. В 16 лет он прошел курс военной подготовки и был определён в истребительный батальон, где отличился в патруле, когда задержал около линии фронта немецких диверсантов.

За героический поступок командование отметило Виктора Матросова благодарственной грамотой, званием ефрейтора и выдало премию от командира истребительного батальона Калининской области.

В ходе встречи офицеры Росгвардии отметили, что поколение Виктора Васильевича, преодолев трудности военных лет, заложило прочный фундамент для нынешней жизни. Их пример и верность Родине служат вдохновением для современных защитников правопорядка.

Росгвардейцы торжественно вручили ветерану благодарственное письмо, ценные подарки, сувениры и памятную книгу, выпущенную ГУ Росгвардии по Московской области к 10-летию ведомства.