Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 мая 2026 9:16

Москвич лишился авто из-за нарушения ПДД

Пьяный мужчина сел за руль и хотел покататься, однако на его пути вдруг встретились полицейские, решившие провести проверку
Елизавета БУБНОВА
Москвич лишился авто из-за нарушения ПДД

Москвич лишился авто из-за нарушения ПДД

Фото: прокуратура Москвы.

46-летний водитель лишился автомобиля марки «Киа Сид» из-за нарушения правил дорожного движения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, мужчина сел за руль, будучи пьяным, а также ранее подвергнутым административному наказанию за непрохождение медицинского освидетельствования.

Установлено, что пьяный мужчина решил покататься по улице Ташкентская в городе, когда его и остановили правоохранители. В результате нарушения водителя привлекли к 240 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

В ведомстве также уточнили, что его иномарка конфискована в доход государства в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Как KP.RU писал ранее, 5 мая в районе дома №4 на Зубовском бульваре в Москве произошло ДТП. Автомобиль марки «Ferrari» врезался в светофор. За рулем находился известный рэпер.