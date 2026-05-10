Москвич лишился авто из-за нарушения ПДД Фото: прокуратура Москвы.

46-летний водитель лишился автомобиля марки «Киа Сид» из-за нарушения правил дорожного движения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, мужчина сел за руль, будучи пьяным, а также ранее подвергнутым административному наказанию за непрохождение медицинского освидетельствования.

Установлено, что пьяный мужчина решил покататься по улице Ташкентская в городе, когда его и остановили правоохранители. В результате нарушения водителя привлекли к 240 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

В ведомстве также уточнили, что его иномарка конфискована в доход государства в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Как KP.RU писал ранее, 5 мая в районе дома №4 на Зубовском бульваре в Москве произошло ДТП. Автомобиль марки «Ferrari» врезался в светофор. За рулем находился известный рэпер.