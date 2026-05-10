Гидрометцентр РФ рассказал о приближающемся потеплении в Москве и области

На следующей неделе потепление вернется в Москву и Московскую область. Воздух прогреется до +21 градуса, однако дожди все же не собираются в ближайшее время покидать столичный регион. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«Потепление прогнозируется, температура будет близкая к норме. 11-го числа ночью дождь, местами сильный, а днем уже небольшой, это связано с приближением циклона с запада - юго-запада. Днем 16-18, по области 13-18», - сказала метеоролог.

В начале рабочей недели прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди сохранятся, а вот повышение температуры ожидается более заметное. Уже во вторник, 12 мая, на столбиках термометров днем можно будет увидеть +16...+21 градусов.

Как KP.RU писал ранее, 9 мая 2026 года погода в Москве оказалась близка к климатической норме и на несколько градусов теплее, чем 9 мая 1945-го. Восемьдесят один год назад погода в столице была достаточно прохладной, пасмурной и дождливой. Температура воздуха днем не превышала 8,3 градуса тепла.