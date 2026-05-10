Красные фламинго из Московского зоопарка вышли на Большой пруд с приходом весны. Как сообщают официальные представители зоосада, они традиционно покидают теплый домик в числе первых среди пернатых, а возвращаются обратно поздней осенью чуть ли не последними.

«Всю зиму в теплом вольере фламинго поддерживалась комфортная температура около +15 градусов, поэтому в начале мая наши подопечные вышли на свежий воздух. Они отлично перенесли переезд на пруд и уже радуют гостей зоопарка своим великолепием», - рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова.

В Московском зоопарке можно увидеть два вида фламинго: розовых (обыкновенных) и красных. Они отличаются друг от друга размером (красные заметно меньше), окрасом, расцветкой клюва и другим.

Рацион фламинго в столичном зоосаде максимально приближен к природному. Они едят тертую морковь, рыбный фарш, гаммарус, специальный комбикорм и добавки пищевого каротина.

Как KP.RU писал ранее, тепло постепенно возвращается в Москву и жители столичного зоопарка начинают выходить на свежий воздух из закрытых вольеров. Так, к примеру, сурикаты уже наводят свои порядки и осматривают открытую территорию, выделенную им после затяжной зимы.