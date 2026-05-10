Росгвардейцы Подмосковья поздравили ветерана Марию Рохлину с Днем Победы. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

В 81-ю годовщину Великой Победы сотрудники ОМОН "Русич" ГУ Росгвардии по Московской области совершили особенный визит. Их путь лежал к человеку, чья жизнь стала живым свидетельством героизма и стойкости – ветерану Великой Отечественной войны Рохлиной Марии Михайловне. В свои 102 года Мария Михайловна встретила гостей бодро и с улыбкой, став настоящим олицетворением несгибаемого духа поколения победителей.

Этот день для росгвардейцев был наполнен особым смыслом. Поздравление ветерана – это не просто дань уважения, это возможность прикоснуться к истории, услышать из первых уст о подвигах тех, кто отстоял мирное небо над нашими головами. Мария Михайловна, несмотря на свой почтенный возраст, с радостью встретила гостей и поделилась воспоминаниями о суровых военных годах. Её рассказы, наполненные болью потерь и гордостью за победу, звучали как бесценный урок мужества и патриотизма для молодого поколения сотрудников.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

В теплой и душевной атмосфере ветеран угостила гостей чаем, а ее глаза светились мудростью и жизненным опытом. Каждый рассказ Марии Михайловны – это страница истории, которую важно сохранить и передать будущим поколениям. Она говорила о фронтовых буднях, о товарищах, и о том, как важно помнить и ценить мирное небо над головой.

В знак глубокого уважения и благодарности сотрудники Росгвардии вручили Марии Михайловне подарки и цветы. Искренние знаки внимания стали символом признательности за её вклад в Великую Победу.