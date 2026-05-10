Три гаража и покрышки загорелись на востоке Москвы. Фото: пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и ПБ

В воскресенье, 10 мая, сотрудники Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности ликвидировали возгорание на востоке Москвы. Как сообщает пресс-служба ведомства, пострадавших нет.

Информация о ЧП поступила специалистам ранним утром. Установлено, что в Окружном проезде загорелись личные вещи в трех гаражах, а также покрышки за гаражным кооперативом. На место прибыли силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчет АСО №5 столичного Пожарно-спасательного центра.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Причины случившегося выясняются сотрудниками ведомства.

