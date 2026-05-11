Задержан подозреваемый в поножовщине в баре на юге Москвы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские задержали на юге Москвы подозреваемого в поножовщине в одном из городских баров. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Информация о произошедшем на улице Липецкой поступила накануне от очевидца. Установлено, что двое мужчин поссорились в баре. Далее конфликт перенесся на улицу. В ходе потасовки злоумышленник ударил оппонента ножом в область живота, а после скрылся. Пострадавшего оперативно госпитализировали. Медики заключили, что его здоровью причинен тяжкий вред.

Правоохранители задержали мужчину по горячим следам в одном из соседних от места происшествия домов. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 44-летний житель Москвы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, женщина ранила собутыльника ножницами во время застолья в Подмосковье. Один из участников вечера госпитализирован, вторая - находится в полиции.