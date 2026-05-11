Иномарка выехала на встречку и столкнулась с двумя авто на западе Москвы

В понедельник, 11 мая, на западе Москвы произошло ДТП. Как сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции, водитель авто марки «Шкода» столкнулся с двумя машинами. Есть пострадавшие.

По предварительной информации, в районе дома №47 на Кутузовском проспекте водитель «Шкоды» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с двумя транспортными средствами.

Пострадал один человек. На месте ДТП уже работают сотрудники профильного ведомства. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

