НовостиПроисшествия11 мая 2026 8:43

Иномарка выехала на встречку и столкнулась с двумя авто на западе Москвы

Один человек пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Елизавета БУБНОВА
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 11 мая, на западе Москвы произошло ДТП. Как сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции, водитель авто марки «Шкода» столкнулся с двумя машинами. Есть пострадавшие.

По предварительной информации, в районе дома №47 на Кутузовском проспекте водитель «Шкоды» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с двумя транспортными средствами.

Пострадал один человек. На месте ДТП уже работают сотрудники профильного ведомства. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как KP.RU писал ранее, москвичке стало плохо за рулем и она врезалась в японский ресторан возле МГУ. Заведение, несмотря на причиненные повреждения, работает в штатном режиме. Обстоятельства произошедшего уточняются.