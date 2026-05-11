Деньги в микроволновке: как мошенники обманули пенсионерку на 1,3 млн рублей

Полицейские задержали на северо-западе Москвы соучастницу телефонных мошенников. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, 68-летняя жительница Подмосковья лишилась 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

По информации ведомства, аферисты позвонили жертве и под предлогом добавления ее в домовой чат получили заветный код из СМС. После ей начали звонить якобы сотрудники ведомств. Злоумышленники заявляли, что от имени потерпевшей «оформлена доверенность на незнакомого человека». Аферисты также потребовали задекларировать все ее имущество, чтобы аннулировать этот поддельный документ.

Пенсионерка обналичила 1,3 млн рублей и отправилась в указанный ей дом на улице Зорге. Женщина оставила деньги в арендованном аферистами помещении, положив их в микроволновку. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников и отправилась в полицию.

Правоохранители оперативно задержали 29-летнюю жительницу Московской области на Чкаловском бульваре в столице. Полученные от женщины деньги она передала соучастнику, получив при этом вознаграждение.

По факту мошенничества возбуждено уголовной дело. Фигурантке уже предъявлено обвинение, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

