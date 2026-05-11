Телефонные аферисты похитили у пенсионерок из Тулы и Москвы 11 млн рублей. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, задержана участница преступной группы. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

По информации ведомства, первой жертвой аферистов стала 66-летняя женщина из Тулы. Злоумышленник представился правоохранителем и убедил пенсионерку декларировать 33 золотые монеты, стоимость которых составила более 3,8 млн рублей. Под таким же предлогом аферисты похитили у жертвы 5 млн рублей. Деньги она передала обвиняемой-курьеру.

Далее задержанная забрала у 82-летней жительницы Басманного района Москвы более 2,7 млн рублей. Последняя думала, что общается с сотрудниками Роскомнадзора. Женщина поверила лживой информации о необходимости декларирования денег.

Преступление зафиксировано на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как потерпевшая выходит из подъезда с пакетом, в котором лежат деньги, а возвращается уже без него. На втором видео - задержанная по телефону получает указания от подельников, а именно встретиться с пенсионеркой, назвать кодовое слово и похитить деньги.

27-летняя фигурантка выступала в роли курьера. Ей уже предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении ее сообщников уголовное дело выделено в отдельное производство.

