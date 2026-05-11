НовостиПроисшествия11 мая 2026 11:07

Огнеборцы ликвидировали возгорание в центре Москвы

Загорелись оргтехника и мебель в административном здании в центре столицы, причины ЧП неизвестны
Елизавета БУБНОВА
Огнеборцы ликвидировали возгорание в центре Москвы. Фото: пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы

В понедельник, 11 мая, огнеборцы ликвидировали возгорание на улице Летниковская в центре Москвы. Как сообщает пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы, пострадавших нет.

Известно, что горела оргтехника и мебель на первом этаже административного здания, а также кровля. Перед тушением пожарные провели разведку. Возгорание ликвидировано в 12:41 по мск. Причины инцидента устанавливаются специалистами.

«На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчеты ПСО №207 и АСО №1 столичного Пожарно-спасательного центра», - уточняется в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, три гаража и покрышки загорелись на востоке Москвы. Возгорание удалось оперативно активировать, никто не пострадал.