Бастрыкин контролирует дело о наезде электросамоката на подростка в Подмосковье

Главе Следкома РФ Александру Бастрыкину доложат об обстоятельства травмирования несовершеннолетнего из-за наезда водителем электросамоката в Московской области. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

Об инциденте стало известно из социальных сетей. В Мытищах неизвестный на электросамокате сбил подростка. У последнего зафиксированы множественные травмы. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом Следкома России.

«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», - говорится в сообщении СК.

