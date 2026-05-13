Локальные перекрытия движения ожидаются в Москве

В среду, 13 мая, в центре, на севере и северо-востоке Москвы возможны локальные перекрытия движения. Представители Дептранса советуют водителям отложить поездки на личных авто и пересесть на общественный транспорт, а именно на метро.

Если все же отложить поездку на автомобиле не получится, представители ведомства просят оставить больше времени на дорогу; заранее проложить маршрут, а также быть готовым его скорректировать; избегать поездок в часы разъездов с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00.

Как KP.RU писал ранее, синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области на вечер и ночь 12 мая, а также утром 13 мая. Причиной стал ожидаемый густой туман.