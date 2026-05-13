Задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков на северо-востоке Москвы

Полицейские задержали на северо-востоке Москвы подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, общий вес запрещенных веществ составил более 110 граммов.

По информации ведомства, правоохранители получили оперативную информацию о том, что 38-летний москвич может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. За ним было организовано наблюдение, а после подозреваемого задержали в столице на улице Егора Абакумова.

Всего у мужчины изъято более 110 граммов метадона. По факту покушения на сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.

