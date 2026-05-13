Задержан курьер мошенников, укравший 600 000 рублей у жительницы Подмосковья Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Подмосковье задержан курьер телефонных мошенников, обманувших пенсионерку более чем на 600 000 рублей. Как сообщила начальник УИиОС ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, уголовное дело уже возбуждено.

Установлено, что 76-летней жительнице поселка Белоомут позвонил мужчина и заявил, что ей нужно заменить счетчик воды. Под предлогом вызова работника он выманил у жертвы код из СМС. Далее пенсионерке снова позвонили, но на этот раз «сотрудник Роскомнадзора». Он сообщил о доступе мошенников к ее банковскому счету.

Третий звонивший оказался якобы юристом. Он пояснил, что женщине нужно проверить деньги, хранящиеся у нее дома, а также снять средства с банковского счета и проверить их на подлинность. Поддавшись уговорам, пенсионерка передала прибывшему курьеру пакет, в котором находилось более 600 000 рублей.

Личность забравшего у жертвы деньги установлена. Его удалось оперативно задержать. По словам курьера, 35-летнего жителя Клина, его самого обманули аферисты, которые представились сотрудниками ФСБ. Они убедили выполнять их поручения по изъятию денег у граждан.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.

