НовостиПроисшествия13 мая 2026 10:04

Поножовщина из-за ревности произошла в Воскресенскевидео

В Подмосковье девушка несколько раз ударила возлюбленного ножом из-за ревности
Елизавета БУБНОВА
Поножовщина из-за ревности произошла в Воскресенске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Воскресенске задержана подозреваемая в нанесении ножевых ранений возлюбленному. Более подробно о конфликте журналистам KP.RU сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

Информация о произошедшем около одного из супермаркетов на улице 40 лет Октября поступила силовикам от очевидцев. Установлено, что влюбленные поссорились на почве ревности. Во время конфликта девушка достала нож и несколько раз ударила им мужчину, после чего скрылась.

Росгвардейцы задержали подозреваемую в нанесении ножевых ранений в Подмосковье

Росгвардейцы оперативно задержали нападавшую недалеко от места происшествия. Ею оказалась 18-летняя местная жительница. Пострадавший госпитализирован, а девушка передана полиция. Правоохранители проводят проверку по данному факту.

Как KP.RU писал ранее, полицейские задержали на юге Москвы подозреваемого в поножовщине в одном из городских баров. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.