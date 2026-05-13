Поножовщина из-за ревности произошла в Воскресенске

В Воскресенске задержана подозреваемая в нанесении ножевых ранений возлюбленному. Более подробно о конфликте журналистам KP.RU сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

Информация о произошедшем около одного из супермаркетов на улице 40 лет Октября поступила силовикам от очевидцев. Установлено, что влюбленные поссорились на почве ревности. Во время конфликта девушка достала нож и несколько раз ударила им мужчину, после чего скрылась.

Росгвардейцы задержали подозреваемую в нанесении ножевых ранений в Подмосковье

Росгвардейцы оперативно задержали нападавшую недалеко от места происшествия. Ею оказалась 18-летняя местная жительница. Пострадавший госпитализирован, а девушка передана полиция. Правоохранители проводят проверку по данному факту.

