Плановые отключения горячей воды начались в Москве

В Москве стартовали плановые отключения горячей воды. Таким образом, специалисты начали подготовку к следующему отопительному сезону, сообщает пресс-служба ПАО «МОЭК» в социальных сетях.

«МОЭК приступил к проведению ежегодных профилактических работ на тепловых сетях. <...> Главный элемент – гидравлические испытания трубопроводов, в ходе которых по конкретным адресам на 10 дней отключается поставка горячей воды», – говорится в сообщении.

К работам, которые проводятся одновременно во всех административных округах столицы, привлечено более 3 000 сотрудников, 200 опрессовочных центров и свыше 280 единиц спецтехники.

«Продолжительность летних профилактических работ сегодня в Москве не превышает 10 дней (по нормативам срок – 14 дней)», – подчеркнули в компании.

Как KP.RU писал ранее, 13 мая в центре, на севере и северо-востоке Москвы возможны локальные перекрытия движения. Представители Дептранса советуют водителям отложить поездки на личных авто и пересесть на общественный транспорт, а именно на метро.