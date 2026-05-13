Восьмилетний мальчик за рулем квадроцикла: резонансное ДТП произошло в Подмосковье

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования ДТП, произошедшего в Московской области, в котором пострадали дети. Как сообщает пресс-служба Следкома РФ, данная информация была показана в эфире правовой программы.

Известно, что в Мытищинском городском округе восьмилетний мальчик, находясь за рулем квадроцикла, сбил 16-летнюю девушку. В результате чего двоих несовершеннолетних госпитализировали.

«Глава ведомства поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Шмырову А.Ю. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также об установленных причинах и условиях, способствовавших произошедшему», - говорится в сообщении.

По факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.

Как KP.RU писал ранее, Александр Бастрыкин контролирует дело о наезде электросамоката на подростка в Подмосковье. Пострадал несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело.