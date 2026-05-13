Инцидент на Новом Арбате: ГИБДД оказала помощь

Госавтоинспекторы помогли девушке-водителю, у которой сломалось авто в Москве

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы помогли водителю иномарки, переместив поломанный автомобиль с проезжей части к обочине. Инцидент произошел в среду, 13 мая. Однако в связи с данным событием в сети стала распространяться лживая информация.

По данным ведомства, в интернете появилась информация о том, что сотрудники Госавтоинспекции якобы пытались задержать водителя иномарки и даже перекрыли движение. Однако это фейковая информация.

На самом деле правоохранители увидели на пересечении Борисоглебского переулка и улицы Новый Арбат девушку-водителя, у которой сломалось авто. Сотрудники помогли переместить машину к обочине. Водитель поблагодарила силовиков и осталась на месте ожидать эвакуатор.

