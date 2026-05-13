Жестокое убийство в Москве раскрыто спустя годы

В Москве иностранца признали виновным в убийстве 18-летней давности

В Москве в отношении 41-летнего иностранца вынесен обвинительный приговор. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице, он признан виновным в убийстве мужчины в 2008 году.

Установлено, что ночью 17 ноября 2008 года фигурант находился в квартире жилого дома на улице Яблочкова. В помещении, на почве «внезапно возникших личных неприязненных отношений», он нанес своему знакомому не менее 30 колото-резаных ран. Мужчина от полученных травм скончался на месте, а иностранец скрылся.

Правоохранители повторно проанализировали материалы уголовного дела, тщательно изучили собранные ранее доказательства, дополнительно допросили свидетелей и провели ряд экспертиз. В ходе чего удалось установить личность фигуранта.

В результате мужчина приговорен судом к 14 годам тюрьмы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

