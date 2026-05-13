18-летний грабитель с ножом напал на кассиршу в Москве

НовостиПроисшествия13 мая 2026 13:45

18-летний грабитель с ножом напал на кассиршу в Москвевидео

Уголовное дело по факту разбоя возбуждено после нападения на сотрудницу магазина в деревне Десна
Елизавета БУБНОВА
18-летний юноша угрожал кассирше ножом, заставляя ее отдать ему всю выручку. О произошедшем сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Камеры видеонаблюдения, расположенные в магазине, помогли узнать все детали инцидента. ЧП произошло на улице Центральная в деревне Десна. Молодой человек угрожал предметом, «похожим на нож», кассиру, а после заставил сотрудницу открыть кассу и отдать ему всю выручку.

В Москве задержан хулиган, угрожавший кассирше ножом

Хулиган сложил деньги в рюкзак и скрылся с места преступления. Известно, что общий ущерб составил 30 000 рублей.

18-летний юноша оперативно задержан правоохранителями, ему предъявлено обвинение по факту разбоя. Он уже заключен под стражу. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, в Воскресенске задержана 18-летняя подозреваемая в нанесении ножевых ранений возлюбленному. Пострадавший госпитализирован, а нападавшая доставлена в полицию.