18-летний грабитель с ножом напал на кассиршу в Москве Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

18-летний юноша угрожал кассирше ножом, заставляя ее отдать ему всю выручку. О произошедшем сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Камеры видеонаблюдения, расположенные в магазине, помогли узнать все детали инцидента. ЧП произошло на улице Центральная в деревне Десна. Молодой человек угрожал предметом, «похожим на нож», кассиру, а после заставил сотрудницу открыть кассу и отдать ему всю выручку.

В Москве задержан хулиган, угрожавший кассирше ножом

Хулиган сложил деньги в рюкзак и скрылся с места преступления. Известно, что общий ущерб составил 30 000 рублей.

18-летний юноша оперативно задержан правоохранителями, ему предъявлено обвинение по факту разбоя. Он уже заключен под стражу. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, в Воскресенске задержана 18-летняя подозреваемая в нанесении ножевых ранений возлюбленному. Пострадавший госпитализирован, а нападавшая доставлена в полицию.