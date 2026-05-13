Прокуратура Москвы проводит проверку информации о загрязнении реки Очаковка

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проводит проверку в связи появлением информации о загрязнении реки Очаковка. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«К проверке привлечены специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы и ГУП Мосводосток, отобраны пробы воды», - говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

