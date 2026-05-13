Задержан курьер аферистов, забравший у москвички более четырех млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские задержали курьера, который забрал более четырех млн рублей у москвички. Более подробно о произошедшем сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Неизвестная убедила пенсионерку продиктовать код из СМС. Далее мошенники заявили, что на имя жертвы якобы оформлена доверенность на человека из «списка экстремистов». Жертву заставили «задекларировать наличные», передав их курьеру.

Полицейские задержали курьера, забравшего 4 млн рублей у москвички

Так правоохранители оперативно задержали 57-летнего уроженца Перми. Он приезжал к дому пенсионерки, расположенному на Чукотской улице, и забирал у нее деньги в пакетах. Суммарно мужчина получил от жертвы телефонных мошенников более четырех млн рублей.

Известно, что такую «работу» курьер нашел в мессенджере. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.

Как KP.RU писал ранее, в Подмосковье задержан курьер телефонных мошенников, обманувших пенсионерку более чем на 600 000 рублей. Схема стандартная: сначала захотели заменить счетчики, а после заявили о проверке подлинности всех ее денег.