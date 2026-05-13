Мужчина выстрелил в лицо знакомого из травматического пистолета в Щелково Фото: ГСУ СК России по Московской области.

В Щелково 43-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство знакомого. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, фигурант заключен под стражу.

По информации ведомства, 10 мая обвиняемый находился возле дома, расположенного по улице Пионерской. В ходе словесного конфликта со знакомым он выстрелил из травматического пистолета в область лица мужчины. Очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи, пострадавшего госпитализировали.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления, провели допросы, осуществили проверку показаний на месте с участием обвиняемого и назначили проведение экспертиз. Расследование продолжается.

