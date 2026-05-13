Женщину вытащили из Москвы-реки в районе Андреевского моста. Фото: пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы

Днем в среду, 13 мая, сотрудники Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы спасли женщину на Москве-реке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спасателям поступила информация о том, что в Москве-реке в районе Андреевского моста находится человек. По прибытии на место в 50 метрах от берега на судовом ходу обнаружена женщина, подающая сигналы о помощи. Ее подняли на борт катера, оказали первую помощь и доставили на поисково-спасательную станцию.

Прибывшие на место врачи осмотрели 38-летнюю пострадавшую, а после госпитализировали. Причины и детали произошедшего устанавливаются.

