Молодые люди украли церковный ящик для пожертвований в Раменском

В Раменском задержаны двое местных жителей в возрасте 18 и 19 лет, которые подозреваются в хищении церковного ящика для пожертвований. Как сообщает начальник УИИОС ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

Известно, что злоумышленники подъехали на авто к заправке, расположенной в деревне Петровское. Один из них зашел в торговый зал АЗС и похитил ящик для сбора пожертвований, который стоял у входа в помещение. Краденное было погружено в салон машины, а после правонарушители скрылись с места.

Подозреваемых оперативно задержали по местам их проживания. Похищенный ящик обнаружили недалеко от места преступления, а деньги, находящиеся внутри, хулиганы уже успели потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу, расследование продолжается.

