Перевозившему наркотики в московском такси грозит до 20 лет колонии

В Москве задержан пассажир такси, который провозил наркотики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По информации ведомства, такси остановлено госавтоинспекторами на Дмитровском шоссе. В салоне находился 23-летний житель Подмосковья, у которого изъяли при личном досмотре сверток с производным эфедрона (более 30 гр).

Правоохранители задержали в Москве пассажира такси, провозившего наркотики

Обыски проводились и на квартире задержанного, что расположена в Путилково. Там силовики обнаружили еще пять пакетов с более чем 180 гр порошкообразного вещества.

По факту покушения на сбыт запрещенных веществ возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под стражей. Ему грозит до 20 лет колонии.

