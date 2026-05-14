Огнеборцы локализовали возгорание в супермаркете в подмосковном поселке Красково. Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

Утром в четверг, 14 мая, огнеборцы потушили горящий супермаркет в поселке Красково Московской области. Об инциденте сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел на улице Федянина. Огонь охватил кровлю двухэтажного здания. На место оперативно выехали огнеборцы. Пожар уже локализован, о пострадавших не сообщается. Причины и детали возгорания уточняются специалистами.

«Огнеборцы, рекомендуют быть осторожнее в обращении с огнем, следить за исправностью проводки в помещениях. При пожаре без промедления звонить по номеру 112», - отмечается в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, в подмосковном Долгопрудном загорелся ангар. Предварительная площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Существовала реальная угроза распространения пламени на соседние строения.