Задержан рецидивист, похитивший деньги у пенсионерки в Электростали

Росгвардейцы задержали рецидивиста, который похитил деньги у пенсионерки в Электростали. Более подробно об этом происшествии журналистам KP.RU сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел в одном из городских парков. Установлено, что женщина, которая благоустраивала территорию, оставила на скамейке сумку. Воспользовавшись тем, что пенсионерка отвлеклась, один из прохожих похитил ее кошелек, в котором находилось 9 000 рублей.

Мужчину удалось оперативно задержать, он уже доставлен в полицию. Известно, что ранее 52-летний задержанный был судим за аналогичные преступления. Он признался, что украденную сумму потратил на алкоголь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как KP.RU писал ранее, в Раменском задержаны двое местных жителей в возрасте 18 и 19 лет, которые подозреваются в хищении церковного ящика для пожертвований. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.