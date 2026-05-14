Задержана парочка влюбленных, пытавшихся вынести конфеты из магазина в Москве Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кражу из гипермаркета, расположенного на севере Москвы, пресекли сотрудники ГУ Росгвардии по столице. Установлено, что парочка возлюбленных пытались вынести из магазина несколько коробок конфет и комплект нижнего белья.

Сигнал «тревога» росгвардейцы получили из охраняемого супермаркета на Ходынском бульваре накануне. Установлено, что парочка неизвестных решила не оплачивать «романтические» товары и просто выйти с ними из магазина. Однако воплотить задуманное в реальность не удалось.

Росгвардейцы Москвы пресекли «романтическое» покушение на ассортимент гипермаркета

Иностранные возлюбленные уже задержаны и переданы полиции. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как KP.RU писал ранее, задержан рецидивист, похитивший деньги у пенсионерки в Электростали. Пока женщина убиралась в парке в Подмосковье, мужчина решил похитить ее кошелек.