Задержана парочка влюбленных, пытавшихся вынести конфеты из магазина в Москве

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Кражу из гипермаркета, расположенного на севере Москвы, пресекли сотрудники ГУ Росгвардии по столице. Установлено, что парочка возлюбленных пытались вынести из магазина несколько коробок конфет и комплект нижнего белья.
Сигнал «тревога» росгвардейцы получили из охраняемого супермаркета на Ходынском бульваре накануне. Установлено, что парочка неизвестных решила не оплачивать «романтические» товары и просто выйти с ними из магазина. Однако воплотить задуманное в реальность не удалось.
Иностранные возлюбленные уже задержаны и переданы полиции. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Как KP.RU писал ранее, задержан рецидивист, похитивший деньги у пенсионерки в Электростали. Пока женщина убиралась в парке в Подмосковье, мужчина решил похитить ее кошелек.