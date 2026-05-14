Кошка мышку съела: вот чем закончилась очередная охота хищницы

Ветеринары из Москвы спасли кошку, проглотившую игрушечную мышь.

Московские ветеринары спасли кошку, которая слишком увлеклась охотой на игрушечную мышку, растерзала ее и проглотила меховую обшивку. О нестандартной и довольно-таки опасной охоте рассказывает пресс-служба ГБУ «Мосветобъединение».

Инородное тело удалось извлечь из желудка животного неинвазивным методом - при помощи эндоскопа. Кошечка уже чувствует себя намного лучше.

Главное, отмечают специалисты, быстро обратиться в ветклинику, так как достать предмет эндоскопически возможно лишь в течение нескольких часов, пока он все еще находится в желудке.

