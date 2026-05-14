РекламаПодписка
НовостиОбщество14 мая 2026 12:25

В Подмосковье медики извлекли из живота подростка 17 магнитных шариков

Пациент, проглотивший 17 магнитных шариков, чувствует себя хорошо и уже выписан домой
Елизавета БУБНОВА
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Подмосковье детские хирурги извлекли из живота подростка 17 магнитных шариков. Как сообщает пресс-служба Минздрава Московской области, пациент поступил в областной центр охраны материнства и детства с болями в животе.

Известно, что диаметр каждого шарика составлял 15 мм. Во время гастроскопии медики обнаружили и удалили два магнита. Однако для извлечения остальных требовалась операция, в результате которой из купола слепой кишки и устья аппендикса ребенка извлечено 15 магнитов.

Удаление шариков прошло успешно. Мальчик уже выписан домой под наблюдение педиатра по месту жительства.

Как KP.RU писал ранее, московские врачи спасли четырехлетнего мальчика, который проглотил 19 магнитов. В Морозовскую больницу маленький пациент поступил с болями в животе и рвотой.