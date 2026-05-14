Пенсионерка погибла при пожаре на западе Москвы, проводится проверка Фото: прокуратура Москвы.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара, произошедшего на западе Москвы. Как сообщает пресс-служба столичного ведомства, в результате данного инцидента погибла 76-летняя женщина.

Пожар вспыхнул в квартире жилого дома, расположенного на улице Коштоянца в столице. Подчеркивается, что точная причина ЧП будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, 11 мая на юге Москвы загорелась квартира. С отравлением угарным газом госпитализирован один житель. Пожар произошел в квартире на пятом этаже, расположенной на проспекте Андропова.