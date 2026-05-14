Мужчина напал на журналистов в Зеленограде, возбуждено дело

Уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов, а именно нападения на них, возбуждено в Москве. Более подробно об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.

По информации ведомства, 14 мая съемочная группа телеканала «РЕН ТВ» выполняла редакционное задание в Зеленограде, что не понравилось неизвестному мужчине. Он, осознавая что перед ним представители столичного СМИ, избил оператора съемочной группы и журналистку, а также повредил оборудование.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, допрашиваются очевидцы произошедшего, изучаются видеозаписи», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, обвинение предъявлено троим мужчинам, которые напали на корреспондента московских СМИ. Задержанным не понравилось, что журналист снимал сюжет о незаконной продаже автомобильных номеров в Подмосковье.

