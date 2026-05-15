Глава СК запросил доклад по делу о покушении на убийство девочки в Подмосковье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении на семилетнюю девочку в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Сейчас расследование продолжается в отношении 21-летнего молодого человека, обвиняемого в покушении на убийство ребенка.

По данным следствия, преступление произошло 14 мая в коттеджном поселке «Николины сады». Подозреваемый нанес удары ножом в область лица незнакомой девочке, после чего скрылся. Родители потерпевшей вызвали скорую помощь, и ребенка госпитализировали. Позже фигуранта задержали и доставили к следователям.

На допросе обвиняемый не смог объяснить мотив своего поступка. По уголовному делу планируется назначить психолого-психиатрическую и другие судебные экспертизы. Следователь уже ходатайствует перед судом об аресте молодого человека.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Александру Шмырову доложить о расследовании и установить причины, которые способствовали совершению преступления. Исполнение этого поручения находится на контроле в центральном аппарате СК России.