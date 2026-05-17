Двое детей на самокате попали под колеса грузовика на западе Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На западе Москвы двое детей, двигаясь на самокате и нарушая правила дорожного движения, столкнулись с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Берзарина накануне. 13-летние подростки пересекали проезжую часть вдвоем на одном самокате на «красный» сигнал светофора. В результате чего попали под колеса грузовика. Несовершеннолетние госпитализированы.

«Установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре Северо-Западного административного округа», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, под Москвой грузовик протаранил восемь авто, которые стояли на светофоре. Сообщается, что в результате инцидента пострадали четыре человека.