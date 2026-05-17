Губернатор Воробьев: Три человека погибли при атаке БПЛА на Подмосковье.

Три человека погибли при атаке БПЛА на Московскую область. Обо всех повреждениях, полученных из-за вражеских дронов, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Химках в результате попадания БПЛА в частный дом погибла женщина. Под завалами находится еще один человек. В деревне Погорелки дрон попал в строящийся дом. Погибли мужчина и женщина. Осколки этого беспилотника попали в еще одно здание, однако оно не получило никаких повреждений.

Несколько квартир пострадали из-за попадания БПЛА в жилом дом в микрорайоне Путилково в Красногорске. Никто не пострадал. Кроме того, частный дом загорелся в деревне Субботино из-за дрона, пострадавших нет.

Беспилотники также попали в жилые дома в Истре: многоквартирный в Дедовске и шесть частных в поселке Агрогородок. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина. Всем оказывается медицинская помощь.

Атакованы также инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. На местах работают сотрудники экстренных служб. Ситуацию губернатор держит на личном контроле.

«Прошу всех сохранять спокойствие. <...> Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавших обязательно поможем», - подчеркнул Воробьев.

Как KP.RU писал ранее, минувшей ночью российские системы ПВО ликвидировали более 120 вражеских беспилотников на подлете к Москве. Есть пострадавшие. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.