НовостиПолитика17 мая 2026 9:11

Женщина погибла в результате атаки вражеских БПЛА в Химках

Российские силы ПВО уничтожили более 120 дронов, направленных на Москву, минувшей ночью
Елизавета БУБНОВА
Женщина погибла в результате атаки вражеских БПЛА в Химках. Фото: соцсети губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

В Химках в результате вражеской атаки БПЛА погибла женщина. Все подробности прошедшей ночи сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По информации политика, женщина погибла из-за попадания дрона в частный дом в микрорайоне Старбеево в Химках. Еще один человек находился под завалами. На место оперативно прибыли экстренные службы региона. Ситуацию Воробьев держит на личном контроле.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавших обязательно поможем», - подчеркнул губернатор.

Как KP.RU писал ранее, три человека погибли при атаке БПЛА на Подмосковье минувшей ночью. Кроме того, осколки вражеских дронов повредили частные и многоквартирные дома.