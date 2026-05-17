Более 200 рейсов задержали и отменили в московском Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево задержано и отменено более 200 рейсов. Соответствующие данные размещены в воскресенье, 17 мая, на онлайн-табло воздушной гавани.

Известно, что 75 рейсов также задержано или перенесено в столичном аэропорту Внуково. Часть самолетов, по данным Минтранса России, перенаправлено на запасные аэродромы.

Причиной таких задержек стало введение временных ограничений на полеты гражданских судов. Они действовали в авиагаванях для обеспечения безопасности пассажиров. Сейчас аэропорты работают в штатных режимах.

Как KP.RU писал ранее, на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве ушел 51 самолет, завили в Минтрансе РФ. Ведомство контролирует ситуацию, происходящую в столичных аэропортах после вражеской атаки БПЛА.