Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 мая 2026 12:11

Более 200 рейсов задержали и отменили в московском Шереметьево

Причиной задержек рейсов стало введение временных ограничений на полеты гражданских судов в Москве
Елизавета БУБНОВА
Более 200 рейсов задержали и отменили в московском Шереметьево

Более 200 рейсов задержали и отменили в московском Шереметьево

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В московском аэропорту Шереметьево задержано и отменено более 200 рейсов. Соответствующие данные размещены в воскресенье, 17 мая, на онлайн-табло воздушной гавани.

Известно, что 75 рейсов также задержано или перенесено в столичном аэропорту Внуково. Часть самолетов, по данным Минтранса России, перенаправлено на запасные аэродромы.

Причиной таких задержек стало введение временных ограничений на полеты гражданских судов. Они действовали в авиагаванях для обеспечения безопасности пассажиров. Сейчас аэропорты работают в штатных режимах.

Как KP.RU писал ранее, на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве ушел 51 самолет, завили в Минтрансе РФ. Ведомство контролирует ситуацию, происходящую в столичных аэропортах после вражеской атаки БПЛА.