Минтранс РФ: На запасные аэродромы из-за ограничений в Москве ушел 51 самолет

Столичные аэропорты принимают и отправляют рейсы по расписанию. Как сообщает пресс-служба Минтранса России, минувшей ночью и ранним утром из-за временных ограничений на запасные аэродромы ушел 51 самолет. На местах работают сотрудники Ространснадзора.

«В аэропортах московского региона на вылет более двух часов задержаны 32 рейса. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Обстановка в терминалах спокойная», - уточняется в сообщении Минтранса.

Соответствующие ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Подчеркивается, что при задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил, а именно ФАП-82. В том числе должны быть предоставлены напитки и питание, организация размещения пассажиров в гостинице.

Как KP.RU писал ранее, российские системы ПВО ликвидировали за минувшие сутки более 120 вражеских БПЛА, направленных на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие.