Отделочные материалы загорелись на востоке Москвы

Огнеборцы ликвидируют пожар на востоке Москвы. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице, горят отделочные материалы на строительной площадке, расположенной на улице Амурская. Движение на участке возгорания перекрыто из-за дыма.

«На Амурской улице произошло загорание складируемых отделочных материалов на строительной площадке», - говорится в сообщении ведомства.

Пожарные уже прибыли на место для ликвидации возгорания. Информации о пострадавших пока не поступало. В ближайшее время будет установлены причины и обстоятельства возгорания.

Как KP.RU писал ранее, с понедельника, 18 мая, в Москве будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Об этом сообщает официальный представитель Гидрометцентра РФ.