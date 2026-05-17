Прокуратура контролирует установление причин пожара на стройплощадке в Москве Фото: прокуратура Москвы.

Столичная прокуратура контролирует установление причин пожара на востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщает профильное ведомство. По предварительной информации, загорелись складируемые отделочные материалы, расположенные на строительной площадке на Амурской улице в столице.

«Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление причин возгорания и ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, площадь возгорания на Амурской улице составила 300 квадратных метров. Движение транспорта по Северо-Восточной хорде в Москве перекрыто в обе стороны. Водителей просят выбирать пути объезда. Пожарные ликвидируют возгорание.