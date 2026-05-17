Движение транспорта по Северо-Восточной хорде в Москве перекрыто из-за пожара Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 17 мая, временно перекрыто движение транспорта по Северо-Восточной хорде в связи с возгоранием отделочных материалов на востоке Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

«В связи с возгоранием складов на Востоке столицы перекрыто движение транспорта по Северо-Восточной хорде (от Щелковского шоссе до 5-го проезда Подбельского)», - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники ГАИ обеспечивают проезд спецтехники огнеборцев для тушения пожара, а также отводят транспорт на другие улицы. Водителей просят быть осторожными и выбирать пути объезда, чтобы не попасть в пробку и не потерять личное время.

Как KP.RU писал ранее, прокуратура Москвы контролирует установление причин пожара на востоке Москвы. Известно, что площадь возгорания уже составила 300 квадратных метров.